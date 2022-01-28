Киев, , 02:17 — REGNUM Указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины (НГУ) подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом 28 января сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Исполняющим обязанности руководителя НГУ назначен генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») в украинском городе Днепропетровск солдат срочной службы расстрелял пятерых человек. Прибывший к месту происшествия Николай Балан объявил, что написал рапорт о своей отставке, поскольку считает себя ответственным за случившееся.

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