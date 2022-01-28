Рим, , 02:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони плохо себя чувствовал на протяжении нескольких дней, но сейчас его состояние улучшается. Об этом 27 января сообщил агентству ANSA брат экс-премьера Паоло.

Сильвио Берлускони Agência Brasil

По словам брата Берлускони, политику уже значительно лучше, он идёт на поправку. 85-летний экс-премьер Италии находиться в миланской клинике «Сан-Раффаэле».

О госпитализации Берлускони стало известно 23 января, близкие знакомые политика утверждали, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесённого заболевания, вызванного коронавирусом. При этом официально никаких диагнозов подтверждено не было.

Перед госпитализацией Берлускони снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые стартовали 24 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации бывшего премьер-министра Италии Берлускони.

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