Ереван, , 02:13 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян отличается крайней непоследовательностью по отношению к возможным изменениям Конституции, и, кроме того, Пашиняна вполне устраивают его нынешние чрезвычайно большие полномочия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Никол Пашинян Gov.am

Армена Саркисяна с поста президента могла повлиять на решение премьер-министра изменить Конституцию, так как он уже обладает стопроцентной полнотой власти. Пашинян был избран премьер-министром летом прошлого года. Впереди еще 4,5 года до истечения срока премьерства. Возможно, что о конституционных реформах могут вспомнить ближе к истечению полномочий премьер-министра». Арман Гукасян «Пашинян неоднократно говорил о возможной смене Конституции, но на последней пресс-конференции несколько дней назад им было отмечено, что, возможно, такой необходимости и не возникнет. Отмечу, что сейчас уже сформирован Совет по конституционным реформам, и Пашинян подчеркнул, что этот совет рассмотрит вопрос смены Конституции, однако может выясниться, что Конституцию менять не нужно. Не исключено и вполне вероятно, что отставкас поста президента могла повлиять на решение премьер-министра изменить Конституцию, так как он уже обладает стопроцентной полнотой власти. Пашинян был избран премьер-министром летом прошлого года. Впереди еще 4,5 года до истечения срока премьерства. Возможно, что о конституционных реформах могут вспомнить ближе к истечению полномочий премьер-министра».

Напомним, что в 2015—2018 годах было изменено государственное устройство Армении: вместо президентско-парламентской формы республики страна стала парламентской с большими полномочиями премьер-министра и минимальными — президента.