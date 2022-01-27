Оттава, 28 января, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на самоизоляцию после того, как контактировал с заболевшим COVID-19. Об этом глава канадского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

Mil.gov.ua Джастин Трюдо

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По его словам, на самоизоляции он пробудет в течение пяти дней согласно предписаниям министерства здравоохранения. При этом Трюдо подчеркнул, что его ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции показал отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января колонна дальнобойщиков в Канаде, протестующих против введения сертификатов о вакцинации, достигла города Торонто. Водители грузовиков устраивают автопробег до Оттавы с целью донести свою позицию до властей и широких масс. Ожидается, что в канадскую столицу они прибудут 29 января.