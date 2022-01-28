Ереван, , 01:54 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинет на пост президента страны полностью подконтрольного человека из своей команды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Араик Арутюнян Erik Babajanian

«Пашинян сегодня обладает всей полнотой власти, а в президенты он продвинет полностью подконтрольного себе человека. Президент при действующей Конституции имеет формальные полномочия и не может влиять на принятие важных решений. Однако в президентском кресле мы точно увидим представителя действующей власти. Активно муссируется слух, что следующим президентом Армении будет ближайший соратник Пашиняна, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян. Думаю, что это вполне реальная кандидатура. Будущего президента нужно искать только в ближайшем окружении премьера», — сказал эксперт.

Напомним, что бывший министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (Не путать с президентом Нагорно-Карабахской республики!) был членом ряда западных НКО и соучредителем гражданской инициативы «Мы — против иноязычных школ», выступавшей против школьного образования на русском языке.