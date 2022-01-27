Хьюстон, США, 28 января, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Не менее троих полицейских пострадали в результате стрельбы, которую начал неизвестный возле делового центра в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом 27 января сообщило на своей странице в Twitter управление городской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Отмечается, что подозреваемый в преступлении скрылся с места инцидента на автомобиле. Раненые госпитализированы. Полиция просит избегать район, где произошла стрельба.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в одном из отелей американской столицы Вашингтона произошла стрельба, жертвой которой стал один человек. Еще четверо человек получили ранения.