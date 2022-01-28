Бейрут, , 01:20 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 9 199 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу носителей SARS-CoV-2, выявленных в стране за одни сутки. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ливане достигло 891 982. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умерли 9544 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в Ливане прошли протестные акции против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Протестующие сомневались в эффективности препаратов, использующихся для прививок, а также выступали против контроля за гражданами.