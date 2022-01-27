Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 28 января, 2022, 01:14 — ИА Регнум. На Ямале был осквернён неприличными изображениями мемориал на площади Памяти в селе Мужи Шурышкарского района. Фотографии с надругательством были опубликованы в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Шурышкарского района ЯНАО Глава Шурышкарского района Олег Попов лично проверил состояние мемориала

По факту вандализма администрация района направила заявление в местный полицейский отдел. Инцидентом занимается подразделение полиции по делам несовершеннолетних.

«Надписи и рисунки появились на изморози, покрывшей плиты мемориала. Работающая система видеонаблюдения помогла правоохранительным органам оперативно установить совершивших это деяние, ведётся дальнейшая работа. Территория памятника приведена в должное состояние, убедился в этом лично», — сообщил в своём телеграм-канале глава Шурышкарского района Олег Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае 11 января 2022 года следователи возбудили уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества в отношении двух военнослужащих, которые демонстрировали на скульптурах борцовские захваты и пинали их ногами.