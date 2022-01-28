Киев, , 00:55 — REGNUM Вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 28 января глава Украины написал в своём Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Зеленского, в ходе телефонной беседы с президентом США они обсудили предпринятые дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных планах на будущее. Глава Украины выразил благодарность американскому лидеру за военную помощь.

Кроме того, по словам Зеленского, обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины. Беседа с американским лидером, как уточнил украинский лидер, была продолжительной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден намерен в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудить «сдерживание» России и выразить поддержку суверенитету Украины.

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