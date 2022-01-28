Пхеньян, 28 января 2022, 00:53 — REGNUM Власти КНДР сообщили о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности, 28 января передает агентство Yonhap.
Отмечается, что она была запущены на этой неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Yonhap распространило информацию о том, что КНДР произвела запуск в направлении Японского моря двух снарядов, которые как предполагают южнокорейские военные, могли быть баллистическими ракетами малой дальности. Они пролетели около 190 км на высоте примерно 20 км над землей.
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