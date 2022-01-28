Пхеньян, , 00:53 — REGNUM Власти КНДР сообщили о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности, 28 января передает агентство Yonhap.

Ракета (сс) geralt

Отмечается, что она была запущены на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января Yonhap распространило информацию о том, что КНДР произвела запуск в направлении Японского моря двух снарядов, которые как предполагают южнокорейские военные, могли быть баллистическими ракетами малой дальности. Они пролетели около 190 км на высоте примерно 20 км над землей.

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