Нью-Йорк, США, 28 января, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 января снижением на фоне итогов заседания ФРС. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 7,31 пункта (0,02%), до уровня 34 160,78 пункта. S&P 500 подешевел на 23,43 пункта (0,54%), до уровня 4326,50 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 189,34 пункта (1,40%), до уровня 13 352,78 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,15 (0,17%), до уровня $87,20 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 января разнонаправленно на фоне итогов заседания ФРС. В символическом плюсе Nasdaq.