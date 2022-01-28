Минск, , 00:44 — REGNUM Минский городской суд вынес приговор подполковнику главного разведуправления минобороны Белоруссии (в/ч 15 738) Дмитрию Самсонову по трём статьям Уголовного кодекса. Процесс проходил в закрытом режиме.

Приговор Publicdomainpictures.net

Дмитрий Самсонов признан виновным в госизмене (ч. 1 ст. 356), умышленном разглашении служебной тайны (ч. 1 ст. 375), а также отмывании денег, полученных преступным путём (ч. 2 ст. 235). Приговор огласила судья Татьяна Фальковская.

Самсонов был задержан в 2020 году и до суда содержался под стражей. По приговору он лишён свободы на 19 лет, в этот срок включено содержание в СИЗО.