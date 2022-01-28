Минск, , 00:33 — REGNUM «По состоянию на 27 января в Белоруссии признаны политическими заключенными 1007 человек», — сообщает белорусский «Правозащитный центр «Весна».

Протесты в Белоруссии. Октябрь © ИА REGNUM

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Список белорусского ПЦ пополнился 12 фамилиями новых политзаключённых, которых лишили свободы по обвинениям в оскорблении чиновников, силовиков, судей, а также за надругательство над государственными символами, подготовку к протестным акциям и призывы к применению санкций в отношении официального Минска.

«Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами — правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны, — сообщил ПЦ «Весна». — Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Белоруссии в 2020 году».