Москва, , 09:15 — REGNUM За год автомобили подорожали в России почти на треть, поэтому не стоит удивляться, что средний размер автокредита в декабре 2021 года достиг 1,28 млн рублей и по сравнению с ноябрем вырос на 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Авторынок Zimbio.com

«Рост автокредитов произошел, так как покупатели испугались нового витка цен на машины с января 2022 года, что, собственно, и произошло. Кроме того, автосалоны в декабре начали делать предложения по машинам 2021 года, которые уже в январе считались бы прошлогодними и на них пришлось бы снижать цены. Поэтому клиенты потянулись в автосалоны и за автокредитами, — сказал Нигматулин. — Уже в декабре автомобили премиум-класса продавались с высокой, иногда не оправданной маржинальностью — на 1−2 млн дороже официального прайса. Да, на рынке есть дефицит легковых машин, вызванный нехваткой чипов и другими причинами, но подорожание в салонах было значительным. В итоге у людей просто не хватило денег приобрести автомобиль за наличные, большинству пришлось брать кредиты».

В такой же патовой ситуации, как пояснил Нигматулин, оказались и без того закредитованные предприниматели, поскольку срок логистических поставок вырос с 30−40 дней до 3−4 месяцев.

«То есть выкупленный, но нереализованный товар сейчас находится в дороге в три раза дольше, — сказал эксперт. — По этой причине предпринимателям необходимо иметь в обороте в 4−5 раз больше денег, а значит, брать заем до тех пор, пока поступивший товар не будет реализован. Обычно на всю эту цепочку теперь уходит до полугода, а раз денег нет (заморожены из-за особенностей нынешней логистической цепочки), обеспеченные предприниматели вынуждены пользоваться кредитом на собственные нужды».

По мнению Нигматулина, в 2022 году рост автокредитования и среднего размера кредита продолжится, поскольку рынок еще не насыщен достаточным количеством автомобилей, дефицит сохраняется.

«Кроме того, в мировой экономике прогнозируется дальнейшая инфляция, а это значит, что у населения просто не хватит собственных средств на покупку машины», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что конъюнктура рынка легковых машин кардинально не поменяется до лета 2022 года.