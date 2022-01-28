Москва, , 09:10 — REGNUM Стратегия американцев не изменилась, они готовят свою страну к постковидному периоду, справедливо рассчитывая на экономический рост после ухода эпидемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Здание ФРС США Dan Smith

«ФРС обеспокоен инфляцией, но рынком труда он обеспокоен ещё больше, поэтому ставку оставил прежней на уровне 0−0,25%. Откровенно завидую американцам. Их главный финансовый регулятор действует в интересах роста экономики и увеличения занятости. Наш ЦБ ради показателей инфляции готов приносить и приносит в жертву и экономику страны, и доходы наших граждан, — сказал Пальченко. — Стратегия американцев не изменилась, они готовят свою страну к постковидному периоду, справедливо рассчитывая на экономический рост после ухода эпидемии и всё делая для того, чтобы от американских предприятий к этому моменту не остались дымящиеся руины, как это происходит в России».

Как уточнил эксперт, коронавирус при всем своём вредном воздействии привёл к принудительной модернизации бизнес-схем и логистики, а соответственно, и к дополнительным инвестициям.

«Умные финансовые регуляторы воспринимают это как некий дополнительный драйвер роста. Жаль, это тоже не про наш ЦБ. Поэтому никто ставку не понизил, а с инфляцией ФРС решил побороться, снизив мощность печатного станка. Будущее подтвердит, что эта стратегия будет иметь успех», — сказал Пальченко.

По его мнению, инфляция в Америке станет проблемой для остального мира.

«Весь мир пользуется долларами, поэтому инфляция доллара ляжет на мировую экономику равномерно и сильных перекосов не вызовет», — полагает Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что мировая инфляция может быть заразнее, чем коронавирус.