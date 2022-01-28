Москва, 28 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Опыт 2021 года показал, что мировая инфляция может быть заразнее, чем коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал опасения ФРС по поводу того, что повышенная инфляция в Америке сохраняется дольше, чем ожидалось.

Эмблема ФРС США

«Глава ФРС подтверждает факт долгосрочного характера инфляции и инфляционных ожиданий в США. Это плохой сигнал для всей мировой экономики, — сказал Ордов. — Возможно, что это приведет к необходимости продолжения повышения ключевой ставки в России. При этом, если ЦБ РФ действует достаточно системно и прямолинейно, то по поводу возможностей ФРС по ужесточению монетарной политики есть сомнения. Потенциальное падение фондовых рынков и резкое торможение американской экономики способны связать руки [главе ФРС] Джэрому Пауэллу».

По его словам, американское общество очень сильно зависит от состояния фондового рынка и болезненно реагирует на негативные тренды.

«Все эти обстоятельства могут привести к стагфляции американской экономики, что, наверное, худший сценарий в настоящих условиях, — сказал Ордов. — Как показал 2021 год, инфляция обладает даже большей «заразностью», чем коронавирус. В итоге задача снижения в России инфляции до 4% к концу 2022 года будет недостижима. Более того, остаются опасения, что первое полугодие вообще не приведет к снижению уровня инфляции в России. Поэтому уже сегодня стоит подумать о том, как снизить зависимость внутреннего рынка РФ от негативного влияния мирового инфляционного процесса».

Как пояснил экономист, механизмы, которые для этого нужны, уже есть, но они требуют системного и планового подхода.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что инфляция в США остаётся на довольно высоком уровне, и пока говорить о её снижении преждевременно.