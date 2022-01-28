Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Ядро своих вооруженных сил, которое в основном представлено элитными подразделениями воздушно-десантными войск, перебросили в Европу США. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 января на брифинге.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в их число входят отряды 82-й американской воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии и 4-й пехотной дивизии США. Кирби подчеркнул, что Вашингтон не планирует раскрывать полный список подразделений, которые были переброшены в Европу.

Представитель ведомства также добавил, что американские власти еще не приняли решения о развертывании войск в странах Восточной Европы, которое должно осуществляться под эгидой НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что военный блок не будет вводить свои войска на территорию Украины.

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