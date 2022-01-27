Вашингтон, 28 января, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Ядро своих вооруженных сил, которое в основном представлено элитными подразделениями воздушно-десантными войск, готово быть переброшено США в европейские страны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 27 января на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Он отметил, что в их число входят отряды 82-й американской воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии и 4-й пехотной дивизии США. Кирби подчеркнул, что Вашингтон не планирует раскрывать полный список подразделений, которые планируется перебросить в Европу.

Представитель ведомства также добавил, что американские власти еще не приняли решения о развертывании войск в странах Восточной Европы, которое должно осуществляться под эгидой НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что военный блок не будет вводить свои войска на территорию Украины.