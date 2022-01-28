Москва, 28 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В РФ в 2021 году больше чем на 20% выросло количество объявлений о продаже готового бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Предприниматель

«Число киосков и продуктовых магазинов в России сократилось за прошлый год почти на 20%, а количество интернет-магазинов выросло почти в два раза. На протяжении 2020 и 2021 годов многие предприятия общественного питания и сферы услуг закрывались на локдаун, не смогли адаптироваться к пандемии и накопили долги, что вынуждает их продать. Поэтому рост числа объявлений вполне понятен, — сказал Цыганов. — И такой рост объявлений должен беспокоить — сокращение предложения в сфере услуг обедняет общественную жизнь в небольших городках, пригородах и поселках, снижается качество инфраструктуры, и это побуждает к переезду. Механизм депопуляции сел и деревень в 2000-е начинался с закрытия магазина, потом детского сада и школы, оптимизации больницы до фельдшерского пункта, а сегодня многих населенных пунктов уже нет».

Как подчеркнул экономист, малый бизнес в сфере питания и услуг очень важен для социальной сферы, в ряде случаев его поддерживают снижением налогов и льготной арендой именно для формирования комфортной городской среды.

«В период пандемии, вынужденного закрытия на локдаун и сокращения числа посетителей, боящихся заразиться, можно подумать о более широких программах, направленных на сохранение бизнеса», — добавил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, покупку интернет-магазина в РФ назвали куда менее рискованной, нежели приобретение офлайн-бизнеса.