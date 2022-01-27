Москва, 28 января, 2022, 00:25 — ИА Регнум. За прошедшую неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 51 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и самолёт-разведчик, принадлежащие иностранным государствам и ведущие разведку вдоль границ России. Об этом 27 января сообщает газета «Красная звезда», ссылаясь на данные Минобороны РФ.

U.S. National Archives Самолёт-разведчик SR-71 ВВС США

Согласно полученной информации, вдоль границ России разведку вели 32 самолета-разведчика и 19 разведывательных БПЛА иностранных государств. Все полёты контролировались российскими РЛС.

С целью предупредить нарушение государственной границы России трижды на сопровождение иностранных воздушных судов поднимались российские истребители из состава дежурных сил по ПВО.

Уточняется, что нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активизации у границ России британских стратегических самолётов радиоэлектронной разведки RC-135.