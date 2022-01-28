Мадрид, , 00:02 — REGNUM 27 января мадридское «Атлетико» объявило о переходе 32-летнего флангового атакующего защитника «Валенсии» и сборной Дании Даниэля Васса. Сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Соглашение Васса с «матрасниками», как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, рассчитано на полтора года до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Даниэль Васс принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе сборной Дании Васс набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.