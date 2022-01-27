Улан-Удэ, 20 апреля, 2020, 09:12 — ИА Регнум. В Бурятии привлекли мобильных операторов для обеспечения контроля за соблюдением режима самоизоляции контактными лицами, а также гражданами, прибывшими сюда из других регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам председателя комитета информационных технологий администрации главы Бурятии Валерия Андронова, данные о прибытии жителей загружаются в специальную программу. В случае нарушения режима самоизоляции, к ним будет приходить смс с предупреждением: «Внимание! Вами нарушен режим самоизоляции. Просим строго соблюдать карантин и не покидать место проживания. При повторном нарушении информация будет передана в контрольные органы. Берегите себя и окружающих!»

Если гражданин нарушает режим второй раз, то сигнал направляется уже в Роспотребнадзор и МВД по республике.

Кроме того, данные о геолокации будут применяться для отслеживания передвижений заражённого коронавирусом и выявления контактировавших с ним лиц.

Напомним, в Бурятии в настоящее время подтвердили 125 случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, уже завершили лечение и выписаны из больницы 38 человек. Остаются в стационарах 84 пациента. Две женщины с коронавирусной инфекцией ранее скончались.

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