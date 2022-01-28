Ереван, , 00:51 — REGNUM Деятельность Армена Саркисяна на посту президента Армении не отличалась эффективностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Армен Саркисян President.am

Арман Гукасян «После отставки Саркисяна в СМИ появилась информация, что Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море — Сент-Китс и Невис. Служба национальной безопасности Армении ведёт проверку данной информации. Если выяснится, что это правда, то Саркисян должен понести за это ответственность, потому что это грубое нарушение армянского законодательства. Известно, что четвертый президент за годы своей дипломатической работы обзавёлся хорошими связями в Великобритании, и не только. Он, в том числе, является крупным бизнесменом и имеет прямые бизнес-интересы в британской нефтегазовой компании British Petroleum. Не секрет, что Саркисян больше обслуживал британские интересы, нежели армянские. Он постоянно находился в разъездах по делам своего бизнеса. За годы своей работы им не было привлечено в страну серьезных инвестиций, он никак не повлиял на экономическое благосостояние страны и не выступил с серьезными и полезными для страны инициативами».

Касаясь политического будущего Саркисяна, политолог обратил внимание на слухи о том, что Саркисян будет пытаться формировать оппозиционную политическую силу в коалиции с некоторыми другими представителями армянской диаспоры, и не только. Будет делать он это в своём лице или нет, пока не очень понятно, но обязанности президента Армении он исполнял формально и далеко не эффективно, отметил эксперт.