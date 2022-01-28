Лима, , 00:15 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо пообещал 27 января принять все необходимые политические и экономические меры для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Заседание Совета министров ОЭСР в Париже. 2018 г (сс) Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Президент принял официальное приглашение, поступившее от ОЭСР, инициировал процесс присоединения. Он указал, что для этого Перу необходимо провести ряд реформ, потому как членство в организации подразумевает «защиту демократии, индивидуальных свобод и прав человека, открытую и конкурентоспособную экономику, а также верховенство закона».

Он также добавил, что совместно с ОЭСР Перу сможет продвинуться в обеспечении финансовой прозрачности, борьбы с коррупцией и охраны окружающей среды.

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