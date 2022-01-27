Президент Перу пообещал сделать все необходимое для вступления в ОЭСР
Лима, 28 января, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо пообещал 27 января принять все необходимые политические и экономические меры для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Президент принял официальное приглашение, поступившее от ОЭСР, инициировал процесс присоединения. Он указал, что для этого Перу необходимо провести ряд реформ, потому как членство в организации подразумевает «защиту демократии, индивидуальных свобод и прав человека, открытую и конкурентоспособную экономику, а также верховенство закона».
Он также добавил, что совместно с ОЭСР Перу сможет продвинуться в обеспечении финансовой прозрачности, борьбы с коррупцией и охраны окружающей среды.