Богота, , 00:13 — REGNUM Неизвестные бросили гранату на территорию полицейского участка колумбийского муниципалитета Ремедиос. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

Полиция Колумбии Chuansong.me

Взрыв, произошедший ранним утром 27 января, повредил стоящий на парковке грузовик полиции и разрушил несколько помещений. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Следственная группа приступила к розыску виновных.

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