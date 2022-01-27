Богота, 28 января, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Неизвестные бросили гранату на территорию полицейского участка колумбийского муниципалитета Ремедиос. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

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Взрыв, произошедший ранним утром 27 января, повредил стоящий на парковке грузовик полиции и разрушил несколько помещений. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Следственная группа приступила к розыску виновных.