Рим, , 23:44 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини намерен предложить руководителям других партий страны еще нескольких кандидатов на пост президента, «не из политики», и надеется, что на этот раз возражений не последует, с таким заявлением Сальвини выступил в четверг, 27 января.

Маттео Сальвини Dario Chiericoni

Ранее депутатам, сенаторам и представителям местных властей по разным причинам не удалось договориться о таких потенциальных кандидатах в президенты, как действующий глава государства Серджо Маттарелла, премьер-министр Марио Драги, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и некоторых других.

Сальвини, по другим данным, продолжает собирать голоса для выдвижения в президенты Франко Фраттини, главы Госсовета, экс-главы МИД. Категорически против этого выступают леволибералы, одна из основных претензий к Фраттини — его «пророссийскость», левые угрожают выходом из правящей коалиции (что приведет к ее распаду) в случае избрания «правого», а не компромиссного кандидата.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре тура закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Помимо указанных, обсуждаются кандидатуры экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других.