Париж, , 00:12 — REGNUM 25 стран подписали 27 января во Франции Конвенцию Международной организации морской помощи судоходству, направленную на расширение сотрудничества и повышение эффективности спасательных и других операций в морском секторе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Судно

Новый инструмент будет использован для организации оперативной помощи морскому судоходству, а также для оптимизации ресурсов и эффективного движения судов. Участники соглашения будут стремиться к безопасности на море не только для судов, но и для окружающей среды.

Конвенцию подписали Куба, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Джибути, Египет, Габон, Грузия, Гана, Греция, Гвинея-Бисау, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Мальта, Мавритания, Мексика, Конго, Сенегал, Тунис, Того, Ванауту и Франция, принимающая сторона.

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