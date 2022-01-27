Москва, 27 января, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Добиться освобождения из-под стражи в Египте российского гражданина — фотоблогера Арсения Котова удалось усилиями сотрудников посольства РФ, сообщили 27 января в пресс-службе МИД РФ.

Omar Attallah Каир

Ему вернули загранпаспорт и оборудование. Блогер после освобождения находился в консульском отделе российского дипломатического учреждения в Каире и в ночь на 28 января вылетает в Москву.

Российское посольство в Египте в связи со случившимся призвало пребывающих из РФ туристов и блогеров соблюдать законы и чтить традиции Египта, воздерживаясь от съёмки нетуристических объектов и жилых районов без санкции на то местных властей.

Напомним, Арсений Котов был задержан правоохранительными органами Египта в каирском районе Маншият Нассер на фоне конфликта с местными жителями.