Рим, 27 января, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла 28 января прибудет в Квиринальский дворец, чтобы собрать свои вещи и перевезти их домой в Палермо, передает Rainews в четверг, 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Таким жестом Маттарелла еще раз подтвердит, что не намерен идти на второй срок, хотя именно его кандидатура могла бы стать компромиссной для партий страны, отмечает издание.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре туразакончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.