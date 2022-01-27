Ереван, 28 января, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Официальные объяснения, которые дал президент Армении Армен Саркисян по поводу своей отставки, не соответствуют реальным причинам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 января заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

President.am Никол Пашинян и Армен Саркисян

Эксперт отметил, что в СМИ муссируются разные версии, объясняющие отставку Саркисяна: от разногласий с премьером Пашиняном до отказа подписывать какие-то документы вокруг процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, а также Ереваном и Анкарой. Также есть версия, что отставка президента вызвана проблемами со здоровьем.

«Сам Саркисян свою отставку объяснил тем, что у него по действующей Конституции отсутствуют полномочия влиять на внешние и внутренние процессы. То есть, президенту понадобилось три года и девять месяцев, чтобы понять, что он не обладает реальными полномочиями?! Напомню, что в 2018 году, когда третий президент Армении Серж Саргсян предложил Саркисяну стать президентом, Саркисян попросил время, чтобы изучить действующую Конституцию. Позже он согласился принять предложение Саргсяна и стал президентом. Получается, что четвёртого президента тогда всё устраивало в действующей Конституции, и сейчас его официальное обоснование отставки абсолютно непонятно», — сказал политолог.

Вероятнее всего, считает эксперт, разногласия между президентом Саркисяном и премьером Николом Пашиняном имели место, но нужно отметить, что Саркисян никогда не создавал лишних проблем для действующей власти.

«Как раз Саркисян в 2018 году и легитимизировал процесс смены власти, поддержав Пашиняна. Текущие разногласия могли быть связаны с возможными конституционными реформами. Саркисян неоднократно говорил, что нужно проводить конституционные реформы, а Пашинян давал по этому поводу различные оценки, в том числе противоречивые», — заявил политолог.

Напомним, что 23 января президент Армен Саркисян сделал заявление о своей отставке.