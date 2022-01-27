Богота, 27 января, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Пассажиры круизных лайнеров, прибывающих в Колумбию, смогут с 1 февраля выходить на сушу при наличии у них отрицательного результата ПЦР или антиген-теста на коронавирус и паспорта вакцинации. Об этом сообщает новостное агентство El Colombiano.

(сс) Casey Horner Круизный лайнер

Министр здравоохранения Колумбии Фернандо Руис объявил новые правила въезда 26 января. В прежней редакции пассажиры обязаны были иметь полный план вакцинации и свежий результат ПЦР-теста. Теперь же прибывающие смогут предоставлять и результат антиген-теста.

Нововведения коснутся также пилотов грузовых самолетов: при соблюдении карантина они смогут прибывать в страну без прививки.