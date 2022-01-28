Москва, , 09:20 — REGNUM Выпускники акселератора московского проекта «Бизнес-уик-энд» смогли привлечь порядка 30 млн рублей инвестиций. Об этом 28 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Отраслевой акселератор в рамках проекта «Бизнес-уик-энд» стал завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерационную и акселерационную программы. Весь процесс обучения занял 22 недели. Программа обучения была рассчитана на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи.

«Во время акселератора предприниматели дорабатывали и улучшали показатели своих проектов, чтобы презентовать их инвесторам. Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 миллионов рублей инвестиций», — сказала Сергунина.

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