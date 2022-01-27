Вашингтон, 27 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) раскрыл дату премьеры пластинки Donda 2. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Instagram 27 января.

Piotr Drabik Канье Уэст

https://www.instagram.com/p/CZPbxWfJSRd/

По имеющимся данным, выход альбома состоится 22 февраля 2022 года. Известно, что исполнительным продюсером проекта станет рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн).

Напомним, что премьера альбома Канье Уэста под названием Donda состоялась 29 августа 2021 года. Пластинка стала десятым студийным проектом исполнителя.