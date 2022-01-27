Рим, , 23:15 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини ведет переговоры с представителями парламентских фракций об избрании президентом страны экс-главы МИД, нынешнего главы Госсовета Франко Фраттини, передают национальные СМИ в четверг, 27 января.

Франко Фраттини Sebastian Gabsch

Представители леволиберальных фракций, ранее уже публично отвергавшие такую кандидатуру ввиду недостаточно антироссийских взглядов политика (ныне возглавляющего также итальянский Институт евразийских исследований), на этот раз по-настоящему «раздражены», считают инициативу Сальвини «провокацией».

Ранее либералы отмечали, что если правые без согласования с ними при поддержке независимых депутатов будут способствовать избранию своего, а не компромиссного, кандидата, то либеральные фракции покинут правящую коалицию, что приведет к ее распаду и погрузит страну в полноценный политический кризис.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре тура закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.