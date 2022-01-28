Белград, , 01:50 — REGNUM Лидеры черногорской коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич обсудили в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем актуальную политическую ситуацию в регионе и реализацию инвестиционных проектов на севере Черногории. Об этом 27 января сообщила пресс-служба «Демократического фронта».

Лидеры «Демократического фронта» Demokratskifront.me

«В открытом разговоре и дружеской обстановке Андрия Мандич и Милан Кнежевич представили президенту Сербии Александру Вучичу ряд экономических и инвестиционных проектов для севера Черногории, которые, при соответствующей поддержке Сербии, могли бы обеспечить экономическое развитие этого региона нашего государства, открытие рабочих мест и возвращение населения в города, которые в прошлом были промышленными центрами», — отмечается в сообщении.

Собеседники также подчеркнули значимость региональной инициативы «Открытые Балканы». Мандич и Кнежевич заявили о том, что Черногория должна присоединиться к этой инициативе, так как только благодаря налаживанию региональных связей Черногория может развивать хозяйственную деятельность и начать восстановление промышленных гигантов, которые были уничтожены во время пагубного правления Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

Напомним, что коалиция «Демократический фронт» является частью правящего большинства в Черногории. На выборах 2020 года «Демократический фронт» получил больше голосов, чем другие партии правящей коалиции, но, тем не менее, ни один его представитель не вошёл в правительство Здравко Кривокапича.