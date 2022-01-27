Каракас, 28 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Неспособность оппозиции собрать подписи для инициирования процедуры референдума об отзыве президента Николаса Мадуро укрепит правительство Венесуэлы. Об этом заявил 27 января первый вице-президент Социалистической партии Диосдадо Кабельо, сообщает новостное агентство Prensa Latina.

DonkeyHotey Николас Мадуро

Национальный избирательный комитет Венесуэлы до сих пор не сделал официального заявления о количестве людей, пришедших оставить свою подпись против Мадуро. Известно лишь, что явка на избирательные участки была чрезвычайно низкой. При таких условиях оппозиции не удастся достичь цифры в 4 миллиона голосов, необходимых для инициирования процедуры референдума.

Лидер соцпартии заявил во время оценки результатов, что причиной провала оппозиции является «укрепление народа, президента Николаса Мадуро и революции».