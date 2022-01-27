Москва, 27 января, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Агент 31-летнего бразильского флангового атакующего полузащитника «Сантоса» Мариньо Жорже Машаду заявил, что информация о том, что в его услугах заинтересован московский ЦСКА, не соответствует действительности.

ЦСКА

«Это ложь. ЦСКА не интересовался Мариньо», — цитирует агента бразильского нападающего издание Sport24.

В прошедшем сезоне бразильской Серии А 2021 Мариньо принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

До перехода в «Сантос» в мае 2019 года из «Гремио» за 1 миллион евро Мариньо выступал за «Виторию», «Крузейро», «Сеару», «Интернасьональ», «Гояс», «Парану» и «Флуминенсе». В Европе футболист ни разу не выступал.