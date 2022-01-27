Италия, 27 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Депутаты, сенаторы и представители местных властей в Италии в четверг, 27 января, вновь не смогли выбрать президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Наибольшее число голосов (166) получил действующий глава государства Серджо Маттарелла, который ранее неоднократно заявлял, что не намерен идти на второй срок.

Большая часть выборщиков воздержались или не приняли участие в голосовании. Достичь договоренности ни по одной из кандидатур пока не удается.

По данным национальных СМИ, выбирать будут между Маттареллой и премьер-министром Марио Драги, хотя и этот последний ранее давал понять, что не намерен менять свой пост.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые четыре туразакончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттинии некоторых других политиков.