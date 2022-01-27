Лондон, 27 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. 27 января итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что лондонский «Арсенал» подписал 27-летнего американского голкипера Мэтта Тернера, выступающего в МЛС за «Нью-Инглэнд Революшн».

ФК «Арсенал»

Как сообщает источник, сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. Переход состоится в июле в первый день ближайшего летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне МЛС 2021 Мэтт Тернер принял участие в 29-ти матчах за «Нью-Инглэнд Революшн», в которых пропустил 37 мячей.

В «Нью-Инглэнд Революшн» Тернер перешел из «Фейрфилд Стангс"3 марта 2016 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.