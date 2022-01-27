Кито, , 23:08 — REGNUM Правительство Эквадора представило новый проект реформы системы безопасности, касающейся полномочий полиции. Об этом 26 января сообщило новостное агентство Primicans.

Полиция Эквадора

Разработка реформы стала необходимой из-за значительного кризиса в сфере безопасности: за первые 25 дней в Гуякиле был зарегистрирован 81 случай насильственной смерти, по всей стране количество убийств за неполный месяц достигло 237, что является самым высоким показателем с 2010 года.

Государство предоставит расширенные полномочия военным, полиции, а также корпусу пенитенциарной системы. Реформирование законодательной базы приведет к выделению пяти уровней применения силы: присутствие, разговор, физический контроль, применение силы без причинения вреда здоровью и жизни, применение силы со смертельным исходом.

Сотрудникам правоохранительных органов будет разрешено самостоятельно выбирать, в какой степени он будет применять силу, если ситуация угрожает жизни третьих лиц или сотрудников органов.

В настоящее время законодательная база Эквадора находится в запущенном состоянии: одна часть законов повторят либо противоречит другой. Реформа направлена на унификацию правил и наведение порядка в правовой базе.

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