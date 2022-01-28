Приштина, Сербия, 28 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Департамент по несовершеннолетним суда первой инстанции в косовском городе Призрен 27 января постановил о заключении под арест на 30 суток двух школьниц, обвиняемых в пытках ровесницы. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР Травля

Журналисты отмечают, что девушек также обвиняют в незаконном хранении холодного оружия.

По версии следствия, во вторую неделю января 2022 года в средней школе города Призрен девушки стали запугивать ровесницу, затем отвели ее за школу и угрожали ей холодным оружием, после чего подвергли ее унижениям.

Произошедшее было снято на видеокамеру и распространено среди одноклассников девушек.