Москва, , 22:57 — REGNUM 24-летний опорный полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин, как сообщает издание «Чемпионат», входит в сферу интересов «Кристал Пэласа».

Донни Ван Де Бек Femke Kruize

Также сообщается, что Фомин станет главной трансферной целью «орлят», если «Кристал Пэласу» не удастся договориться с «Манчестер Юнайтед» об аренде нидерландского полузащитника Донни ван де Бека.

В текущем сезоне Даниил Фомин принял участие в восемнадцати матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной России на счету Фомина два ассиста в пяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.