Кито, 27 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Эквадор предложит Китаю пересмотреть условия погашения долга в размере 5114 миллионов долларов США. Об этом заявил 26 января на пресс-конференции министр финансов Эквадора Симон Куэба, сообщает новостное агентство Primicans.

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Он уточнил, что около двух миллиардов долларов долга приходятся на коммерческие задолженности, связанные с продажей нефти. Пересмотр условий станет одной из целей визита президента Эквадора Гильермо Лассо в Китай в начале февраля.

Правительство Эквадора предложит Китаю отвязать продажу нефти от кредитов, предоставленных восточной державой. Три контракта, заключенных между странами, включают в себя обязательства по продаже нефти китайским государственным компаниям Unipec и Petrochina.