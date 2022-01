Лондон, , 22:46 — REGNUM Британский инди-поп исполнитель Rex Orange County (Александер О'Коннор) анонсировал свой третий студийный альбом под названием Who Cares? и поделился первым треком с него Keep It Up. Об этом 27 января рассказал портал NME.

Tyler, The Creator

В последний раз артист представлял своим фанатам полноценный релиз в 2020 году, когда выпустил мини-альбом Live At Radio City Music Hall, который был записан на его паре аншлаговых концертов в Нью-Йорке в том же году.

Четвертый альбом О'Коннора Who Cares? выйдет 11 марта на лейбле Sony. Он был сочинен в Амстердаме в сотрудничестве с инди-рок исполнителем Benny Sings (Тим ван Беркстейн), с которым музыкант ранее работал над своим платиновым синглом 2017 года Loving Is Easy.

На пластинке также будет представлено новый совместный трек Rex Orange Country с репером Tyler, The Creator (Тайлер Оконма) под названием Open A Window. Впервые артисты объединили свои творческие усилия в 2017 году, работая над альбомом Тайлера Flower Boy.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Мартин сказал, что идея песни с BTS была «привлекательно странной»