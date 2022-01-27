Рим, , 22:45 — REGNUM Посетить отделения банков в Италии до 28 февраля можно будет только по предварительной записи, такое совместное решение приняли региональные власти и профильная бизнес-ассоциация в четверг, 27 января.

Евро Ruhrnachrichten.de

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Правило будет действовать на территории «красных» и «оранжевых» зон, то есть там, где наблюдается значительный рост числа выявляемых заражений коронавирусом.

Кроме того, с 1 февраля для доступа в любые банковские отделения потребуется предъявлять так называемый антикоронавирусный сертификат.

По данным на 27 января, в Италии умерли 145 159 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 389 (днем ранее — на 426). Число подтвержденных носителей выросло на 155 697 (днем ранее — на 167 206). Госпитализировано 21 498 человек, на 168 меньше, чем накануне. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 539 601 — более 17% населения страны. В настоящее время заражены 2 706 453 человека (на 10 128 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллиона человек (более 78,9% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).