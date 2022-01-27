Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM Журналисты, которых задержали в Ростовской области, свободны, пишет 27 января «Коммерсантъ». Они находились на приграничной территории без необходимого разрешения.

КоАП РФ Pravo.ru

Речь идёт о фрилансере Глебе Голоде, фотографе «Блокнот-Ростов» Александре Прохорцеве и журналисте Znak.com Игнате Бакине. На всех троих граждан России составлены административные протоколы о нарушении пограничного режима в пограничной зоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании троих журналистов Куйбышевском районе Ростовской области. Они нарушили пограничный режим.

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