Ростов-на-Дону, 27 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Журналисты, которых задержали в Ростовской области, свободны, пишет 27 января «Коммерсантъ». Они находились на приграничной территории без необходимого разрешения.

Pravo.ru КоАП РФ

Речь идёт о фрилансере Глебе Голоде, фотографе «Блокнот-Ростов» Александре Прохорцеве и журналисте Znak.com Игнате Бакине. На всех троих граждан России составлены административные протоколы о нарушении пограничного режима в пограничной зоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании троих журналистов Куйбышевском районе Ростовской области. Они нарушили пограничный режим.