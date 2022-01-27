Рим, , 22:38 — REGNUM По данным на вечер четверга, 27 января, в Италии умерли 145 159 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 389 (днем ранее — на 426), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 155 697 (днем ранее — на 167 206). Госпитализировано 21 498 человек, на 168 меньше, чем накануне.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 539 601 — более 17% населения страны. В настоящее время заражены 2 706 453 человека (на 10 128 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,5 миллиона человек (более 78,9% граждан страны).